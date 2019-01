Kot je poročal BBC, sta se deklici na pustolovščino odpravili na enega najhladnejših dni v tej zimi. Varnostne kamere so posnele njun pobeg iz vrtca v vasi Namci, ena je s seboj vzela plišasto igračko, druga pa se je na mraz odpravila brez rokavic.

Mama ene od deklic Evdokija Kutukova je ugotovila, da je njena hčerka Lena izginila, ko je prišla v vrtec in opazila, da njene jakne ni. Takoj je zagnala vik in krik in v vrtcu so hitro ugotovili, da je izginila tudi dekličina najboljša prijateljica.

Kutukova je povedala, da jo je nato poklical ded in sporočil, da je Lena ravno prišla domov - sama, objokana in prezebla. Njen mož je dodal, da je Leni neznana mimoidoča oseba dala šal, ki ji je pomagal. Druga deklica, katere imena niso objavili, se je na poti domov izgubila in so jo našli uro kasneje.

Leno so zadržali v bolnišnici v Jakutsku zaradi ozeblin na treh prstih, druga deklica pa je bila podhlajena in so jo po zdravniškem pregledu pustili domov.

Oblasti so v zvezi s primerom, ki bi se lahko končal tragično, uvedle preiskavo.