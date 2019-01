Po besedah Gržinića so že sprožili aktivnosti za pripravo opozorilne stavke, vendar za zdaj te še ne napovedujejo, saj se bodo o takšni možnosti odločali po petkovih vnovičnih pogajanjih z vodstvom družbe. Za zdaj so po njegovih besedah pri zahtevah enotni tudi z drugim Sindikatom delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Kot je pojasnil, tokrat v ospredju niso višje plače, pač pa drugačna organizacija dela poštarjev, ki se spopadajo s težkimi delovnimi razmerami, saj izkušeni sodelavci odhajajo. Prihajajo sicer novi, ki jih je treba uvajati, zaradi preobremenjenosti in vremenskih razmer pa je na bolniškem dopustu vselej okoli 300 poštarjev, pozimi tudi do 500.

Gržinič je spomnil, da so konec leta 2017 dosegli dogovor glede dviga plač, ki jim je omogočil, da so nadoknadili zaostanek zadnjih šestih let. "Upali smo, da bo to ustavilo negativen trend bežanja s Pošte, a velike razlike ni bilo. Od poletja 2017 do poletja 2018 je odšlo okoli tisoč zaposlenih, ki so jih sicer zamenjali z novimi, a je v manj kot letu dni tudi 40 odstotkov novih hitro odšlo," je razložil Gržinič.

V začetku leta 2017 sprejetih nekaj ukrepov za izboljšanje pogojev

Ob tem so dodali, da si kot vselej prizadevajo najti skupni jezik s socialnimi partnerji, zato so za izboljšanja pogojev dela že doslej sprejeli številne ukrepe. Njihova skupna vrednost v letu 2018 je brez dodatnih zaposlitev znašala 8,8 milijona evrov.

Med drugim je bila sprejeta nova sistemizacija delovnih mest, zaposlenim v prometu so lani osnovne bruto plače do vključno sedmega tarifnega razreda dvignili v različnih odstotkih, in to na predlog ter po uskladitvi obeh reprezentativnih sindikatov. Zvišali so povračila stroškov za prehrano, izvedli napredovanja zaposlenih, izplačali so tudi poslovno uspešnost.

Prav tako so sprejeli kar nekaj obsežnih ukrepov, ki vplivajo na izboljšanje pogojev dela poštarjev. Med drugim so že v začetku letu 2017 ukinili sobotno dostavo pošiljk, zmanjšali obseg prodaje blaga na terenu, na več kot 60 poštah so ukinili sobotni delovni čas, letos pa so sobotni delovni čas ukinili še dodatnim 25 poštam in ga nadomestili s prilagoditvijo delovnega časa med tednom.