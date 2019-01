Kriminalisti so ugotovili, da sta se v gostinskem lokalu sprla in stepla dva gosta, pri tem pa je 25-letni osumljenec iz okolice Novega mesta z neznanim ostrim predmetom poškodoval vrstnika iz Kočevja. Po dejanju je storilec pobegnil, oškodovanca pa so odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju.

Policisti so osumljencu, ko so ugotovili njegovo identiteto, odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. V torek so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Po navedbah ljubljanske policijske uprave je bil 25-letnik zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja v preteklosti že kaznovan.