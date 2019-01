Pokojni Alojz Kajin s fotografijo poveljstva enote in sebe na belem konju, posneto 9. maja okoli 16. ure. Z leve proti desni: politični komisar Marko Vrhunec, komandant brigade Lojze Kajin in namestnik komandanta brigade Jože Goličič, zadaj pa sta na konjih še namestnik političnega komisarja brigade Ibro Bajraktarević in načelnik štaba Jože Mekinda.