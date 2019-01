Pensilvanska policija išče prostovoljce, ki bi bili pripravljeni na policijski postaji spiti velike količine alkohola, nato pa mladim policistom, ki so na uvajanju, v praksi pokazati, kakšna je pijana oseba. Policija se je namreč odločila, da se morajo pripravniki opravljanja testa alkoholiziranosti naučiti v karseda realistični okolju.

Na poziv se je kajpada odzvalo ogromno zainteresiranih. »Alkohol bomo priskrbeli mi,« so na policijski postaji zapisali v pozivu. To je številne, ki radi nagnejo kozarec, dva ali še kakšnega, še kako pritegnilo. V nekaj urah se jih je odzvalo več tisoč in medtem ko je poziv dosegal več in več ljudi je policija objavila, da so že izbrali tri prostovoljce.

Ti so morali biti stari med 25 in 45, kar je precej užalostilo mnoge starejše možakarje, ki bi bili pripravljeni pomagati policiji, a ne ustrezajo pogojem. Policija je natančno zapisala še, da išče kandidate, ki nimajo kartoteke in zgodovine zlorab opojnih substanc. Kot nujni pogoj so še navedli spremstvo polnoletne in trezne osebe, ki bo po koncu preizkusa poskrbela za alkoholiziranega prostovoljca.