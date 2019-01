Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so minuli teden odvzeli prostost 34-letnemu osumljencu zaradi storitve več kaznivih dejanj goljufije. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor. Osumljenca z območja Posavja so kriminalisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, bil je že pravnomočno obsojen na večletno zaporno kazen.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec v lanskem letu na območju Posavja, Dolenjske, Suhe Krajine in Ljubljane ogoljufal več ljudi. Oškodovancem je lažno obljubljal dobavo osebnih avtomobilov po znatno nižji ceni od tržne. Ko so mu izročili predplačilo v gotovini, v posameznem primeru po več tisoč evrov, pa si je denar protipravno prilastil in z oškodovanci prekinil stike.