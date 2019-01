Na kraju dogajanja, kjer naj bi občani slišali streljanje, prepir med moškim in žensko ter jok otroka, so policisti na parkirnem prostoru kraja dogodka v osebnem avtomobilu izsledili moškega, ki naj bi streljal. Med postopkom je 25-letnik napadel policiste in dva lažje poškodoval, zato so ga pridržali in mu zasegli imitacijo pištole.

Zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo, zaradi kršitev javnega reda in miru pa mu bodo izdali plačilni nalog.