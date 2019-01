Makedonski parlament v Skopju je že potrdil sporazum, s katerim se Makedonija uradno preimenuje v Republika Severna Makedonija, in tudi potrebne spremembe makedonske ustave.

Premierja Grčije in Makedonije, Aleksis Cipras in Zoran Zaev, sta lani ob velikem nasprotovanju domače javnosti dosegla dogovor o razrešitvi več desetletij trajajočega spora. Sporazum sta državi podpisali junija lani ob Prespanskem jezeru. Sporazum je po desetletjih grške blokade zaradi imena odprl pot Makedoniji v EU in Nato.

Za ratifikacijo sporazuma v 300-članskem grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev. Ciprasova leva stranka Siriza ima 145 poslancev, pretekli teden pa so mu na glasovanju o zaupnici večino 151 glasov zagotovili tudi neodvisni poslanci. Premier sicer verjame, da bi si lahko za sprejetje sporazuma zagotovil še podporo manjše proevropske stranke Potami ter nekaterih poslancev Neodvisnih Grkov.