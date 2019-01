»Pogoji so pravi, vsi na treningih so pokazali voljo in strašen motiv za dokazovanje. To je najvažneje. Sem zadovoljen,« je poudaril Kek, ki kar ni mogel prehvaliti želje in motiva igralcev, ki jih je odpeljal v Španijo. Pri nekaterih nogometaših je tudi nekaj živčnosti, kar je po mnenju selektorja »potrditev potenciala, ki ga fantje kažejo skozi državno ligo«.

»Tekma bo prišla v pravem času, po daljšem nizu treningov. Najpomembnejše so informacije, ki sem jih dobil skozi treninge, druženje. Kar se tega tiče sem zelo zadovoljen,« še pravi Kek. Mariborski strokovnjak je sicer reprezentančno akcijo izkoristil tudi za spoznavanje s sodelavci v trenerskem štabu in drugimi na Nogometni zvezi Slovenije.

»Vsi smo starejši. Nekaj časa je od tega, odkar sem bil na zvezi. Specifika dela je drugačna. Zahtevam koncentracijo, usmerjenost. Stojim za tem, da se omogočijo igralcem maksimalni možni pogoji za delo. Hvala NZS, da je omogočila akcijo, pogoji so pravi za ta zimski čas. Za zdaj je šlo brez poškodb. Zame osebno bi bile te akcije lahko tradicionalen način dokazovanja potenciala, ki ga iz tedna v teden videvamo v slovenski ligi.«

Tekma med Slovenijo in Kitajsko do 25 let bo jutri ob 17. uri.