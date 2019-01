Po napovedi vremenoslovcev je snežna odeja danes dopoldne prekrila vso državo. Popoldne bo sneženje sicer prenehalo, temperature pa bodo še naprej vztrajale okoli ledišča ali pod njim. Snežne padavine v prometu tokrat predvidoma ne bodo povzročale preglavic.

Debele snežne odeje ne gre pričakovati. Popoldne bodo padavine postopoma prenehale, na Obali pa bo sneg prešel v dež.

V četrtek bo v zahodni Sloveniji deloma sončno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v vzhodnih krajih bo občasno še naletaval sneg. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter, burja na Primorskem se bo spet okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v krajih z burjo malo nad 0, najvišje dnevne od -2 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, veter bo oslabel.