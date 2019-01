Društvo se je s krutim in nezakonitim pobojem zavarovane in ogrožene sove seznanilo že decembra lani. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so primer prijavili Policijski postaji Slovenj Gradec, preiskava pa še poteka.

O primeru krivolova je bilo obveščeno tudi vodstvo Lovske družine Mislinja, pa trditvah društva pa so v lovski družini organizirali tudi poseben sestanek. Lovca sta s pobojem velike uharice namreč kršila kazenski zakonik, za tovrstno kaznivo dejanje pa je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let. Poleg tega sta lovca kršila tudi uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in zakon o ohranjanju narave, so še pojasnili na društvu.