Obmejni policisti so v nedeljo na prehodu Gruškovje opravili kontrolo avtobusa kosovskih registrskih tablic, ki je vstopal v državo. V kovčku 31-letnega voznika avtobusa, državljana Črne Gore, so našli 25 zavojev droge konoplje. O dogodku so obvestili mariborske kriminaliste, ki so vozniku zaradi suma kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost.

Kriminalisti so prav tako opravili pregled kovčka in ugotovili, da je bilo v 25 zavojih 24,3 kilograme prepovedane droge konoplje. Vrednost zasežene droge znaša okoli 240.000 evrov. Osumljenca so nato privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredila pripor.