Smith ml., ki je izpustil zadnjih šest tekem, je 17 točkam dodal še osem skokov in štiri podaje, DeAndre Jordan pa je proti svoji nekdanji ekipi, v Los Angelesu je odigral deset sezon, zbral 13 točk, 16 skokov in štiri blokade.

Blestel je tudi novinec Dončić, ki je v zadnji četrtini dosegel ključni koš za Dallas in ga popeljal do tretje zmage na zadnjih desetih tekmah. Devetnajstletni Ljubljančan si je parket delil z 21-letnim Smithom v odločilnih 2:14 minute tekme in skupaj sta gostiteljem pomagala do tako želene zmage.

Štiridesetletni veteran Dirk Nowitzki, ki igra 21. sezono pri Dallasu, je odigral deset minut tekme in dosegel osem točk.

Naslednja tekma Dončića, ki ga je vodstvo lige NBA zaradi dveh tehničnih napak in brcanja žoge na tekmi proti Indiani že pred današnjim obračunom kaznovalo z 10.000 dolarji kazni, čaka v petek, ko bo s soigralci gostoval pri Detroit Pistons.