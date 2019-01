V izgredu v središču Lizbone je bilo v ponedeljek zvečer lažje ranjenih več policistov, aretirali so štiri ljudi. Protesta se je sicer udeležilo okoli 200 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Le nekaj ur po izgredu so neznanci danes zgodaj zjutraj vrgli tri molotovke na policijsko postajo v pristaniškem mestu Setubal, južno od portugalske prestolnice. Na severu Lizbone pa so v napadih z molotovkami poškodovali okoli deset avtomobilov, so danes sporočili iz policije.

Zaenkrat nimajo dokazov, da sta incidenta povezana s ponedeljkovim protestom v središču Lizbone.

Protestniki so v ponedeljek demonstrirali proti domnevnem rasizmu in nasilju policije, potem ko so se policisti v nedeljo odzvali na prepir med dvema ženskama v četrti Jamajka v južnem predmestju Lizbone Seixal. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako več policistov pretepa enega od temnopoltih domačinov.

Policija je obtožbe o prekomernem nasilju zavrnila z utemeljitvijo, da so jih ob prihodu v to občutljivo četrt, kjer živijo predvsem potomci iz nekdanjih afriških kolonij Portugalske, mladi domačini obmetavali s kamenjem. Štirje domačini in policist so bili lažje poškodovani. Pristojno ministrstvo je odredilo preiskavo.

Tovrstno nasilje je na Portugalskem redko, a je bila policijska postaja v mestu Setubal tarča podobnega napada že leta 2013, je za AFP povedal tiskovni predstavnik portugalske policije Alexandre Coimbra.