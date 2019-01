Reševalci se bojijo, da je 28-letnik umrl, potem ko je letalo v nedeljo zvečer na letu med Nantesom, kjer je Sala nazadnje igral, in Walesom izginilo z radarjev. »Žal se bojimo najhujšega. Temperatura morja je zelo nizka v tem trenutku,« je dejal eden od reševalcev v Angleškem kanalu John Fitzgerald. »Če bi prišlo do nenadzorovanega pristanka, potem bi se letalo zlomilo. V tem primeru ne bi bilo več upanja,« je pojasnil Fitzgerald.

Reševalci so sicer opravili več iskanj, na angleški strani so potrdili, da so prečesali območje, obsežno skoraj 3000 kvadratnih kilometrov. Potrdili so, da bi doslej morali opaziti kakršne koli luči iz reševalnih jopičev ali rafta ali pa mobilnih telefonov.

Iskanje pogrešanih, ob Sali je bil v letalu tudi pilot, se nadaljuje.

Osemindvajsetletni nogometaš, ki je bil pri francoskem prvoligašu Nantesu soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, je to sezono v francoskem prvenstvu dosegel 12 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov.

Svojemu novemu valižanskemu klubu, ki je ta čas na 18. mestu prvenstvene lestvice v premier league, naj bi Sala pomagal v boju za obstanek med elitno druščino.