V Nemčiji in zlasti v Franciji vlada vse večja negotovost glede odločitve evropske komisije o tem, ali se francoski Alstom in nemški Siemens lahko združita – z namenom, da nastane velik evropski proizvajalec vlakov. Zahteve komisarke za konkurenco Margrethe Vestager, ki je Danka, za obe podjetji pomenijo nepremostljivo oviro. Alstom in Siemens se bosta morala tako zaradi togosti Bruslja morda odpovedati »airbusu na tirih«, kot imenujeta svoj veliki projekt združitve.

Evropska komisija, ki se mora do združitve opredeliti najkasneje 18. februarja, trdi, da ne more dovoliti nastanka novega velikega evropskega podjetja s kršenjem pravil konkurence. »Manj konkurence pomeni, da Evropejci plačujejo več, imajo manj izbire in manj inovativnih izdelkov,« je pred dvema tednoma dejala Vestagerjeva, ki je povsem drugače kot Francozi tudi prepričana, da upoštevanje evropskih pravil konkurence spodbuja gospodarsko rast.

Bojijo se konkurence kitajskega CRRC

Sicer so komisarko doslej v Evropi hvalili, med drugim zaradi visokih glob proti Googlu in Applu. A zdaj jo predvsem v Parizu kritizirajo, ker najbrž ne bo dovolila nastanka velikega evropskega proizvajalca vlakov. Francoski minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire meni, da bi komisija, če bi zavrnila združitev Siemensa in Alstoma, omogočila prevlado kitajskemu gigantu CRRC. A Vestagerjeva mu odgovarja, da je Kitajce mogoče ustaviti tudi z večjim nadzorom tujih naložb, glede česar je EU nedavno sprejela nove predpise, in s strogim upoštevanjem pravil pri natečajih za javna naročila. V francoski vladi v to ne verjamejo in njen govornik Benjamin Griveaux pravi, da bi bila zavrnitev združitve »ekonomska in politična napaka«. A Vestagerjeva je dobila podporo nemškega, britanskega, španskega, nizozemskega in belgijskega organa, pristojnih za konkurenco, ki se prav tako bojijo, da bo združitev Alstoma in Siemensa vodila v zlorabo prevladujočega položaja na evropskem trgu vlakov. Francoski komisar Pierre Moscovici, pristojen za gospodarstvo in finance, pa od danske komisarke zahteva, da nadaljuje dialog s Siemensom in Alstomom.

Pariški dnevnik Le Monde opozarja komisijo, da je trg vlakov svetovni trg. S to združitvijo bi se zmanjšali stroški izdelave in povečala konkurenčnost teh dveh združenih evropskih podjetij na svetovnem trgu, kjer so v zadnjem času nastale velike spremembe, ko sta se leta 2015 združila dva velika kitajska proizvajalca vlakov. To združeno podjetje CRRC je že tako dvakrat večje od Siemensa in Alstoma skupaj, tudi zato ju dohiteva v tehnološki dovršenosti. Tako proti tej konkurenci s Kitajskega, ki ne upošteva podobnih pravil, kot veljajo v Evropi, argumenti komisarke Vestagerjeve ne zdržijo. Tudi pri proizvodnji vlakov bi se lahko zgodilo podobno kot na področju aeronavtike in jedrskih elektrarn, kjer postaja vse bolj očitno, da evropska prednost ni večna.