Krompir na harmoniko

Sestavine

Potrebujemo 8 lepih kakovostnih škrobnatih krompirjev za pečenje (1 kg), 6 strokov česna ali ustrezno količino šalotke oziroma čebule, zelišča po želji (timijan, peteršilj, origano), morsko sol, sveže zmlet poper, 50 g zmehčanega masla, oljčnega olja ali druge maščobe po želji, 2 jušni žlici krušnih drobtin ali parmezana ali mešanice obojega.

priprava

Pečico segrejemo na 220 °C, rešetka v spodnjem srednjem položaju. Krompir dobro operemo in osušimo. Če je lep in po možnosti še ekološko pridelan, ga nikar ne lupimo, saj to vpliva na končni videz in hrustljavost. Odstranimo le moteče nepravilnosti. Vsak krompir narežemo na rezine, debele približno tri milimetre, in to tako, da krompirja nikjer ne prerežemo do konca, vse rezine se morajo v spodnjem delu držati skupaj. To lahko dosežemo tako, da vsak krompir med rezanjem položimo med dve leseni paličici (kitajske palčke…), ki preprečujeta, da bi nož zdrsnil do deske. Narezane krompirje po vsej površini namažemo s polovico maščobe in jih razporedimo po pekaču. Posujemo jih s soljo in poprom. Za pol ure jih porinemo v segreto pečico. Pečemo 30 minut, nato jih vzamemo iz pečice in ponovno namastimo (najbolje s kuhinjskim čopičem) z drugo polovico maščobe. Na tej točki se bodo rezine začele ločevati (pri tem jim lahko po potrebi nekoliko pomagamo). Poskrbimo, da nekaj maščobe pride v zareze. Nato krompir pečemo še 30 do 40 minut oziroma tako dolgo, da se na robovih hrustljavo zapeče, v sredini pa ga zlahka prebodemo. Približno 10 minut pred koncem pečenja v zareze vstavimo lističe česna ali čebule in zelišča, po vrhu pa posujemo parmezan oziroma drobtine, pomešane z oljem. Skupni čas pečenja je 60–70 minut, če je krompir manjši ali večji, čas ustrezno prilagodimo. Tako pripravljen krompir skupaj z morebitno izbrano zelenjavno, ribjo ali mesno prilogo postrežemo takoj, naravnost iz pečice, ko so robovi najbolj hrustljavi. Izvrstno se poda skupaj z listnato zeleno solato kot samostojna jed.