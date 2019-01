Tekmovalci v šovu, ki so za pripravo jedi imeli 30 minut, so med sestavinami nujno morali uporabiti kanabis oziroma THC, ocenjevala pa jih je ne preveč prisebna komisija, ki je niso sestavljali kulinarični poznavalci, ampak komiki, raperji in drugi zabavljači, ki prisegajo na opojne učinke marihuane. Zmagovalec v oddaji, ki jo je vodil vlogar Josh Leyva, je prejel lento in zlati kuharski lonec, Cooking on High pa je bila po mnenju marsikaterega televizijskega kritika ena najslabših kuharskih oddaj minulega leta in najslabša kuharska oddaja Netflixa.

Je pa Netflix, če ne drugega, z oddajo zadel pravi trenutek. Posel z marihuano, ki v vedno več državah postaja legalizirana (zdaj je rekreacijska raba marihuane dovoljena v desetih ameriških zveznih državah in Kanadi, letos pa se jim bo verjetno pridružil tudi New York), zadnje leto ali dve cveti. Lani je marihuana v ZDA prinesla 9 milijard dolarjev dobička, do leta 2022 pa pričakujejo, da bo dobiček s povečanjem števila držav, ki dovoljujejo domačo uporabo marihuane, narasel na 23 milijard dolarjev. Američani, ki se vedno bolj zmrdujejo nad kajenjem običajnega tobaka, postajajo vse bolj odprti do kajenja marihuane in uživanja drugih izdelkov iz konoplje, med katerimi nekateri vsebujejo psihoaktivno sestavino THC, drugi pa CBD ali kanabidiol, ki je nepsihoaktivna sestavina konoplje in se uporablja predvsem v medicinske namene. Kanabis, ki ne vsebuje THC, je mogoče najti v kozmetičnih izdelkih, pijačah in hrani, tako kot se je to zgodilo v primeru bureka iz konoplje, ki ga je uvedla ljubljanska burekarnica Burek Olimpija, bomo pa THC vedno pogosteje srečevali tudi drugje, ne le v zvitkih za kajenje, vodnih pipah ali tabletah.