In kaj se učijo v verskih šolah? Preživete dogme, laži in prikrivanje resnice? Na teh šolah pridobljena izobrazba je primerna zgolj za blagoslov in izvajanje ceremonij, ki jih verniki drago plačujejo. Oblast je RKC »vrnila« družbeno premoženje v naravi, do katerega sploh nikoli ni bila upravičena. Cerkev se nenehno vmešava v politiko, vsiljuje »vrednote«, določa »normalnost«, njihovi predstavniki pa se zaposlujejo v vse več državnih institucijah. Osebno mislim, da je naša oblast dejansko pod vplivom »klera« in da je to razlog, zakaj se ne spoštuje ustava in zakaj Cerkev ni ločena od države. Če državni funkcionarji javno kažejo svoje obiske maš in bogoslužij, s tem jasno kažejo, da si v glavah niso razčistili tega dela ustave ter svoje zablode o izmišljenem bogu.

Za »kler« ekonomske krize ne obstajajo, saj imajo že od nekdaj zagotovljena neproduktivna delovna mesta, brez pogodb z delodajalci, brez dela. Živijo zgolj na račun vernikov, družbe in tudi nas ostalih davkoplačevalcev. Če bi se spoštovala ustava, tega ne bi bilo in od vernikov je odvisno, do kdaj bodo pustili, da se jih izkorišča. Če jim to ustreza, naj nadaljujejo, a izključno na svoje stroške.

Borislav Kukić, Radovljica