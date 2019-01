Pri košarkarski Olimpiji niti približno ne morejo imeti mirnega spanca. Sezona, ki bi po napovedih vodilnih v klubu morala biti sila uspešna, postaja prava nočna mora. Ljubljančani šest krogov pred koncem lige ABA zasedajo predzadnje mesto na lestvici in so le zmago pred zadnjo Krko. Izpad v drugoligaško jadransko konkurenco bi bil za klub gromozanski udarec, ki bi lahko imel široke posledice. Glede na trenutno formo moštva in pomanjkanje kakovosti, ki je najbolj očitna na položaju organizatorja igre, je jasno, da bo Olimpija trepetala do zadnjega.

Ob tem se za zmaje bliža še zaključni turnir pokala Spar, kjer šteje samo lovorika, a v Kopru nikakor ne bodo favoriti. Ta vloga bo pripadla Primorski, polfinalnemu tekmecu Ljubljančanov, ki v letošnji sezoni blesti in bo za nameček igrala še pred domačimi navijači. Fibina liga prvakov, kjer imajo na enajstih obračunih le en uspeh, tako zmajem hodi precej v napoto, a jo morajo kljub temu jemati resno, saj si blamaž na evropski sceni ne glede na vse ne smejo privoščiti. V 12. krogu bo Olimpija danes gostovala pri litovskem Neptunasu iz Klaipede.

Iz ljubljanskega tabora po vsaki tekmi poudarjajo, da igrajo v nehumanem ritmu, kar je res, a so ga izbrali sami, predvsem pa so to okusili že v zadnjih dveh sezonah in bi enostavno morali vedeti, da bo premlada ekipa v takem tempu na hudi in verjetno prezahtevni preizkušnji. Ker si bodo tekme še naprej sledile v podobnem ritmu in bo rezultatski pritisk skoraj na vsaki izjemen, se Olimpiji lahko pripeti kolaps s hudimi posledicami. V trenutni situaciji je treba izpostaviti, kako dobro delo je v preteklih dveh sezonah opravljal Gašper Okorn, ki se je s precej manjšim proračunom in številom košarkarjev mnogo bolje kosal z NBA-jevskim ritmom tekem. Okornu se je vodstvo kluba sredi lanske sezone (pre)lahko odpovedalo, od takrat pa je rezultatska krivulja začela padati.

»Neptunas se še vedno bori za mesto v končnici Fibine lige prvakov, zato bodo domači košarkarji zagotovo zelo motivirani. V litovskem državnem prvenstvu igrajo zelo dobro, dvakrat so celo ugnali evroligaški Žalgiris, kar je le še en dokaz, da govorimo o zelo kakovostni in močni ekipi. Mi iz tekme v tekmo v Fibini ligi prvakov kažemo dobre predstave, na žalost pa nam vedno nekaj malega zmanjka do zmage. Želimo si, da bi bilo tokrat drugače,« pravi trener Olimpije Saša Nikitović.