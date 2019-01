»Nastja Ribka je svobodna. Greva domov,« je ob fotografiji z Vašukevičevo, ki je bolj znana pod imenom Nastja Ribka, na Instagramu zapisal njen odvetnik Dmitrij Zacarinski.

Tudi odvetnica Kirilova Svetlana Sidorkina je kasneje sporočila, da so preiskovalci odločili, da ju izpustijo iz pripora, a morata sodelovati v prihodnjih postopkih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Manekenko so pretekli teden izgnali iz Tajske, kjer je leto dni preživela v zaporu zaradi sodelovanja pri »seminarju o spolnem treningu«. Ko je priletela na letališče v Moskvi, od koder je nameravala pot nadaljevati v Belorusijo, so jo zvlekli z območja tranzita in aretirali.

Poleg manekenke so na letališču aretirali še ruskega »guruja zapeljevanja« Aleksandra Kirilova, ki je na Tajskem vodil seminar, na katerem je sodelovala Vašukevičeva. Tajske oblasti so skupino okoli seminarja aretirale lani februarja ter jo v začetku preteklega tedna obsodile na leto in pol pogojne kazni. Vse so nato izgnali iz države in izdali prepoved vrnitve.

Nastja Ribka, ki je priznala krivdo na tajskem sodišču, je v času pripora začela trditi, da ima informacije o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve leta 2016, na katerih je slavil Donald Trump.