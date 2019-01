Težko je določiti, kdaj so se začeli pojavljati prvi notranji vrtovi, ki so lahko mešanica notranjega atrijskega vrta ali pa kuhinja, ki jo plemenitijo korita, polna rastja. Atrijske hiše in atrije so poznali že Babilonci, bivališče, ki ga definira rastlinstvo, pa ni tuje niti popularni kulturi. V nadaljevanju nas zanimajo sodobni atrijski vrtovi in vrtovi v zaprtih prostorih zasebnih domov. Prelomnico v tej zgodbi predstavljajo japonski arhitekti.

Poleg antikvitet je obvezna vrtna garnitura Leta 2009 so v japonskem mestu Nagoya zgradili rezidenco, v kateri so glavni prostor, kuhinja z veliko jedilnico in tudi druge sobe ter celo stopnišče, v veliki meri namenjeni tudi stanovanju rastlin. Izjemno svetlo hišo, ki premore tudi notranji atrij, so zasnovali lokalni arhitekti iz biroja Suppose Design Office. Nekaj let pozneje je arhitekturni biro K2YT v Tokiu v stopnišče štirinadstropne stavbe vgradil atrije, na katerih rastejo drevesa. Poimenovanje za take tipe vrtov v slovenščini še ni uveljavljeno, kar nam je potrdila tudi krajinska arhitektka Nuša Voda iz biroja Atrij. »V splošnem gre še vedno za atrijski vrt, ki bi se lahko imenoval tudi skriti vrt. Ker je obrnjen v notranjost objekta, hiša deluje kot vrtna soba ali vrtna dnevna soba, v večjih objektih pa ima lahko še drugo vrtno garnituro.« Danes so taki tipi vrtov razširjeni na vseh celinah. V George Townu na Kajmanskih otokih, ki spadajo pod Karibe, le nekaj metrov od morja stoji vila, kjer je v dnevni sobi poleg klasičnih prestižnih kosov pohištva tudi ograjen vrt, ki ga obdajajo štiri visoke palme. V Sydneyju je posest, znotraj katere je glavna zanimivost bujen vrt, prekrit s streho iz bambusa. V Kuvajtu je v predmestju prestolnice družinska hiša, ki premore več atrijev, teras, balkonov in sob, kjer rastejo prave oaze. In še bi lahko naštevali.