V ponedeljek je nekaj pred pol peto popoldne 21-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Včeraj je v Novem mestu prišlo še do ene povsem enake prometne nesreče, ki se je pripetila okoli pol sedme ure zjutraj. Policiste so iz bolnišnice obvestili, da imajo v oskrbi 37-letno peško, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah policistov je 63-letni voznik osebnega avtomobila v Novem mestu na prehodu za pešce spregledal peško, ki je pravilno prečkala cesto. Voznik je po nesreči peški ponudil pomoč in jo odpeljal v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe.

36 smrtnih žrtev V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 36 pešcev. »Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejše so tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Policisti ugotavljajo, da bi tudi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji približno četrtine prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. V temnih delih dneva naj nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom,« pravi tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik, ki predvsem opozarja na tiste pešce, ki zunaj naselij, kjer ni pločnikov, hodijo kar po desni, torej za pešce napačni strani ceste. »S tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasnega odziva in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.«