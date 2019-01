Izvedenec travmatolog o napadu z nožem v Logatcu: »Prej zastraševanje kot resen napad«

Sojenje Davidu Rovanu zaradi napada na babico, mamo in strica se bliža koncu – zaslišali so že vse priče. Zadane poškodbe so bile lažje narave, povzročil pa jih je v bistveno zmanjšanem prištevnem stanju, sta danes povedala izvedenca.