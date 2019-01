Sredi Tihega oceana v vzhodni Polineziji leži Velikonočni otok, oziroma Rapa Nui, kot ga poznajo njegovi istoimenski prebivalci. Evropsko različico mu je leta 1722 nadel nizozemski pomorščak Jacob Roggeveen, že takrat pa se je navdušil zaradi še nedognanega izvora njegovega ljudstva, in velikanskih kipov z ogromnimi glavami, poznanimi kot Moai.

Vsa ta leta je zgodovinarje in raziskovalce begal njihov izvor. Zaradi njihove različne velikosti in dejstva, da se kipi nahajajo po vsem 164 kvadratnih kilometrov velikem otoku, niso znali razbrati njihovega namena. Sicer velja, da so jih ljudstva uporabljala za razne rituale in kot stik s predniki (razlog, zaradi katerega so preteklo leto Britanski muzej lokalni prebivalci prosili, naj jim vrne kamnitega prijatelja), zdaj pa so v znanstveni reviji Plus One objavili raziskavo, ki pravi, da velikanske skulpture stojijo tam, kjer se nahaja pitna voda.

Od kot so staroselci Rapa Nui dobivali pitno vodo?

Raziskovalci pravijo, da so analizirali lokacije megalitskih platform, ki jim pravijo ahu, na katerih počivajo Moai, kot tudi mesta otoških virov vode in ugotovili, da se strukture običajno nahajajo blizu virov sveže vode. Pravijo tudi, da bi bila njihova velikost lahko odraz količine in kakovosti posameznega vodnega vira.

»Če to drži, kaže na to, da skulpture niso imele zgolj simbolnega pomena, ampak so bile tudi v vsakdanu pomembno povezane z življenjem družbe,« pravi profesor Carl Lipo, z Univerze Binghamton v New Yorku, soavtor raziskave. Čeprav so nekatere študije sicer že opozarjale na to, da bi za lokacijo kipov lahko bili odgovorni različni viri preživetja, je slednja prva, ki to želi potrditi.

Profesor je dejal, da se je za teorijo začel zanimati, po tem, ko so s kolegi začeli raziskovati, kje so lokalni prebivalci dobivali pitno vodo. Na otoku namreč ni stalnih potokov, prav tako pa je malo dokazov o tem, da bi se zanašali na vodo iz otoških jezer. Sladka voda skozi zemljo prehaja v vodonosnike, se zbira v jamah in se pojavlja v okolici obale. »Zanimivo je, da ko nastopi oseka, je ob obali polno manjših izvirov pitne vode. To smo opazili, ko smo na otoku opravljali raziskavo, in videli konje, ki pijejo iz oceana,« je dejal.