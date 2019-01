AIK banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića je prvič namero za prevzem Gorenjske banke objavila sredi predlanskega decembra, a postopkov ni izpeljala do konca, ker ni imela dovoljenja za prevzem s strani slovenske centralne banke. Vmes ga je dobila, a po zakonu o prevzemih eno leto ni smela objaviti nove prevzemne namere in ponudbe.

AIK je z družbo Sava dogovorjena za nakup 37,6 odstotka delnic te banke. Kupnino za ta delež v višini 298 evrov na delnico oz. skupaj 43 milijonov evrov je srbska banka do junija deponirala na fiduciarnem računu pri KDD. Srbski banki so dovoljenje za povečanje deleža nad 50 odstotkov Gorenjske banke poleg Banke Slovenije izdali tudi srbska centralna banka ter slovenski in srbski varuh konkurence. Kot danes piše Delo, v AIK banki načrtujejo zamenjavo članov uprave Gorenjske banke. Sredi lanskega decembra je po prejemu dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije vodenje banke prevzel Mario Henjak. Člana uprave Davida Benedeka naj bi po navedbah časnika zamenjal Marko Filipčič, članico uprave Mojco Osolnik Videmšek pa Aljoša Buček Gasser.

AIK banka sodi v skupino MK Group, iz katere so danes ob praznovanju 35. obletnice sporočili, da nameravajo v kmetijstvo, bančništvo in turizem v jugovzhodni Evropi v naslednjih petih letih vložiti 500 milijonov evrov. »Naša družba je zanesljiv partner za zaposlene, sodelavce in partnerje, predvsem pa za 74 lokalnih skupnosti, v katerih deluje,« je poudaril predsednik MK Group Miodrag Kostić.

Finančni direktor MK Group Dušan Radičević je povzel, da so lani v Novem Sadu odprli hotel Sheraton, postali večinski lastnik Aerodroma Portorož in povečali delež v Gorenjski banki. »Sedaj zaključujemo strateško odločitev o združitvi podjetij MK Commerce in Agroglobe. Odločni smo, da v prihodnjih letih na ključnih področjih našega poslovanja utrdimo vlogo vodilne družbe v jugovzhodni Evropi,« je dodal.