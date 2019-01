Letalo je bilo na poti iz mesta Surgut v zahodni Sibiriji do Moskve. Da je bilo preusmerjeno na zahtevo enega izmed potnikov, so v izjavi potrdili iz ruskega antiterorističnega komiteja in dodali, da se je »pilot odločil pristati v mestu Hanti-Mansijsk,« ki leži 2.700 kilometrov vzhodno od Moskve.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Drpic.twitter.com/9NFRQh8C5y — Flightradar24 (@flightradar24) January 22, 2019

Iz antiterorističnega komiteja so sporočili še, da so v teku preiskave, ki bodo »razjasnile okoliščine dogodka«.

Ruska tiskovna agencija Interfax je poročala, da je moški na letalu zahteval, da se letalo preusmeri v Afganistan. Nekateri mediji so poročali, da ga je policija že prijela, čeprav so drugi mediji poročali tudi, da se še vedno nahaja na letalu. Prav tako ni jasno, ali je bil potnik oborožen ali ne. Po dogodku so oblasti onemogočile dostop do letališča v mestu Hanti-Mansijsk, kamor je letalo po preusmeritvi pristalo, poroča Al Arabiya.