Renaultov upravni odbor je k imenovanju novega vodstva minuli teden pozval francoski gospodarski minister Bruno le Maire. Kot je dejal, si vlada od upravnega odbora Renaulta, v katerem je država s 15-odstotnim lastništvom največji posamični delničar, želi, da v prihodnjih dneh na vrh družbe postavi novo trajno vodstvo.

Po neuradnih informacijah AFP naj bi položaj generalnega direktorja Renaulta prevzel Thierry Bollore, predsednika uprave pa Jean-Dominique Senard. Ghosn trenutno zaseda oba položaja.

Ghosna, ki ne priznava očitanih dejanj in se je izrekel za nedolžnega, so v Tokiu aretirali 19. novembra lani, 11. januarja pa je tožilstvo, ki mu med drugim očita prikrivanje prihodkov in zlorabo položaja, zoper njega vložilo dve obtožnici. Menedžer po odločitvi sodišča ostaja za zapahi, tam bo po vsej verjetnosti dočakal začetek sojenja, kar pa bi lahko trajalo tudi pol leta.

Prošnjo po določitvi varščine, proti plačilu katere bi se pred obtožbami branil s prostosti, je sodišče zavrnilo.