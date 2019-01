Merklova in Macron v Aachnu podpisala novo pogodbo o sodelovanju med državama

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v nemškem Aachnu podpisala novo pogodbo o sodelovanju med Nemčijo in Francijo. Kot je ob podpisu dejala Merklova, je cilj pogodbe zgraditi “skupno vojaško kulturo” in prispevati k vzpostavitvi evropske vojske.