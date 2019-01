Potem ko je Neymar poleti 2017 poskrbel za pretres na nogometni tržnici in za rekordnih 222 milijonov evrov prestopil iz Barcelone v Paris Saint-Germain, so številni španski in francoski mediji v zadnjem času sprožili govorice, da Brazilec razmišlja o vrnitvi v katalonsko prestolnico. A Brazilec je v zadnjem pogovoru za Canal+ takšne špekulacije ovrgel.

»Na življenje v francoskem nogometu sem se privadil. Bilo je lahko, saj francosko prvenstvo spominja na španskega. Nekoliko drugače je bilo glede privajanja na novo kulturo in mesto. A po uvodnem obdobju v Franciji se sedaj v Parizu počutim kot doma,« je povedal Neymar in tako ovrgel trditve, da ga mika vrnitev k španskemu prvaku.

»Vedno bodo obstajala ugibanja o meni in moji prihodnosti. Nič ni gotovega, a ko bo, bom spregovoril. Všeč mi je, da se govori o meni, saj to pomeni, da sem med najboljšimi. A obenem je veliko tudi govoric, ki preprosto niso resnične,« je še zatrdil 26-letni nogometni zvezdnik.