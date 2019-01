Tajvanka Gigi Wu je po nesreči sicer uspela na pomoč poklicati reševalno ekipo, a je slabo vreme preprečilo, da bi do nje dospeli s helikopterjem. Na pomoč so se gorski reševalci morali odpraviti peš. Ko so jo našli, ni bila več živa, prve ugotovitve pa kažejo na to, da je pohodnica umrla zaradi podhladitve.

Gigi Wu, sicer izkušena pohodnica, se je navduševala tudi nad fotografijo. Bila je priljubljena na družbenih omrežjih, znana po fotografijah, ki jih je posnela med svojimi pohodi. Na njih v bikini zgornjem delu kopalk in pisanem, v vetru plapolajočem krilu pozira na odročnih gorskih vrhovih Tajvana. Facebook ji je v spomin postavil profil »navdušujočega pohodnika«.

Kot pri mnogih drugih pa je bila njena strast tista, ki je bila za 36-letno Tajvanko usodna. Na večdnevnem pohodu v narodnem parku Yushan, kjer se nahajajo najvišji vrhovi Tajvana, ki dosežejo tudi do 4000 metrov, ji tudi ustrezna oprema in previdnost nista pomagali. Zaradi slabega vremena je po padcu reševalci v treh poskusih s helikopterjem niso uspeli najti. Njeno telo so zaradi nizkih temperatur podhlajeno našli v ponedeljek, poroča Liberty Times.