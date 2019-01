Z napovedanim umikom vojske ZDA iz Sirije se po oceni opazovalcev povečuje nevarnost, da bi Turčija to lahko izkoristila za spopad s Kurdi. To bi lahko na drugi strani prekrižalo načrte prav Rusiji, ki podpira sirski režim pod vodstvom Bašarja al Asada, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Turčija in Rusija si sicer skupaj z Iranom že več mesecev prizadevata, da bi končno dosegli dogovor o trajni povojni ureditvi za Sirijo, kjer državljanska vojna divja že skoraj osem let. Novo srečanje trojice držav naj bi pripravili v prvi polovici letošnjega leta. To bo zadnje srečanje v okviru mirovnega procesa iz Astane, ki se je začel leta 2017. Rusija in Iran veljata za glavna podpornika sirskega režima, medtem ko Turčija podpira zmerno sirsko opozicijo.

Po ocenah različnih opozicijskih aktivističnih skupin je vojna v Siriji doslej zahtevala od 367.965 do 560.000 smrtnih žrtev. Po podatkih Združenih narodov je zaradi vojne v Siriji notranje razseljenih šest milijonov sirskih državljanov, okoli pet milijonov je takih, ki so zbežali iz države.