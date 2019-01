Kot poroča BBC, je Cristiano Ronaldo v špansko prestolnico prišel, potem ko je sodnik zavrnil njegovo prošnjo, da na sojenju sodeluje prekse sojenja udeleži le prek video konference. Na sojenju je zvezdnik sprejel ponudbo tožilstva in priznal krivdo utaje davkov, v zameno pa dobil 23-mesečno pogojno zaporno kazen, plačati pa bo moral tudi denarno kazen v višini 18,8 milijona evrov. Kljub temu rešetk skoraj zagotovo ne bo videl, saj španska zakonodaja za tiste, ki še nikoli niso bili obsojeni, dovoljuje, da lahko kazen do dveh let zapora prestajajo pogojno.

Así ha llegado Cristiano Ronaldo a la Audiencia Provincial. De la mano de Georgina, firmando autógrafos y sonriente: “Estoy perfecto” pic.twitter.com/zandMqqMGm — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) 22 January 2019

Ronaldo se je sicer pod drobnogledom španskih oblasti znašel, ker je med letoma 2011 in 2014, ko je bil še član Reala iz Madrida, na bančnih računih v davčnih oazah skril 14,7 milijona evrov.