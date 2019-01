Cole se je z Derby Countyjem dogovoril za sodelovanje od konca sezone. »Po mojem mnenju je najboljši levi branilec svoje generacije. Ashley Cole je igralec, ki bo pustil vse na igrišču,« je Colu polaskal Lampard.

Cole je za Arsenal in Chelsea v angleški premier ligi zbral 556 nastopov. Osvojil je ligo prvakov, evropsko ligo, tri naslove državnega prvaka in sedem pokalov FA. Za Anglijo je odigral 107 tekem, nastopil je na treh svetovnih prvenstvih in dveh evropskih. Nazadnje je Cole nosil dres LA Galaxyja v severnoameriški ligi MLS. Derby je v drugi angleški ligi trenutno na šestem mestu.