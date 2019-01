Na podlagi te tožbe je Pivovarna po pisanju Siola na Okrajno sodišče v Celju že vložila tudi predlog za izvršbo zoper Šrota in družinsko podjetje Atka-Prima, s katero jima bo poskušala odvzeti vse njuno premoženje.

Direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union Tanja Subotić Levanič je danes za STA povedala, da informacije o plačilu omenjene odškodnine ne more ne potrditi ne zanikati, saj zadevo prepuščajo pristojnemu sodišču. Na pojasnila sodišča STA še čaka.

Nekdanja Pivovarna Laško, ki je od leta 2015 v lasti Heinekena, je leta 2011 proti Šrotu vložila tožbeni zahtevek v višini nekaj več kot 13,3 milijona evrov. Za toliko naj bi Šrot s škodljivimi posli oškodoval družbo, ko si je za financiranje menedžerskega prevzema izposojal denar. Da je Šrot odškodninsko odgovoren za svoja ravnanja, je v začetku leta 2016 potrdilo Okrožno sodišče v Celju. V pritožbah se je nazadnje Šrot neuspešno obrnil na vrhovno sodišče, je povzel portal.

Zaradi izčrpavanja in spornih posojil so tožbe proti Šrotu vlagale tudi druge, zdaj že nekdanje članice pivovarske skupine - družbe Radenska, Fructal in Delo. Vendar vse te družbe po ugotovitvah portala po vsej verjetnosti ne bodo videle dosojene odškodnine, saj je družina Šrot večino svojega premoženja zaščitila. Zaseženo premoženje pa naj ne bi zadoščalo niti za pokritje stroškov sodnih postopkov, še piše Siol.