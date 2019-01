Vreme: Ponoči bo snežilo, pobeljena bo tudi Obala

Danes bo v zahodni in severozahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.