Guverner mehiške zvezne države Hidalgo Omar Fayad je sporočil, da je 52 ljudi še v bolnišnicah, velika večina med njimi v zelo kritičnem stanju.

Eksplozija je odjeknila v času, ko se je ob naftovodu blizu mesta Tlahuelilpan zbralo več sto ljudi, da bi v vedra zajeli gorivo, ki je puščalo iz cevi. Iz državne naftne družbe Petroleos Mexicanos (Pemex) so sporočili, da so iz njihovega naftovoda ukradli nafto.

Generalni državni tožilec Alejandro Gertz Manero je dejal, da preiskovalci skušajo ugotoviti, kdo je preluknjal cev, posamezniki ali kriminalne tolpe, ki z ukradenim gorivom v zadnjem času precej služijo. Kot je dodal na novinarski konferenci, se v preiskavi osredotočajo tudi na sum malomarnosti oblasti, odgovornih za naftovod. V preiskavi bodo med drugim zaslišali predstavnike obrambnega ministrstva, policije, Pemexa in vlade zvezne države Hidalgo.

Po podatkih oblasti so naftovod zaprli štiri ure po tem, ko so ugotovili, da iz njega pušča nafta.

Vzrok eksplozije še ni znan. Glede na ugotovitve po prvih preiskavah bi lahko eksplodiralo zaradi statične elektrike, ki je nastala ob trenju med sintetičnimi oblačili ljudi, ki so se prerivali, da bi prišli do goriva.

Do nesreče je prišlo le nekaj tednov po tem, ko je mehiška vlada decembra lani začela kampanjo proti krajam goriva v državi. Kriminalne tolpe in skorumpirani zaposleni so namreč lani Pemex oškodovali za šest milijard mehiških pesov oz. 2,72 milijarde evrov. Po navedbah naftne družbe se je kraja nafte iz naftovoda zgodila vsakih 30 minut.