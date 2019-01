Peti nosilki Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez sta s 4:6 in 4:6 gladko izgubili proti nepostavljenima Čehinjama Barbori Strycovi in Marketi Vondroušovi.

Srebotnikova, ki je bila skupaj z Američanko Raquel Atawo deveta nosilka, sta se nekoliko bolje upirali drugima nosilkama prvega letošnjega turnirja za grand slam, Madžarki Timei Babos in Francozinji Kristini Mladenović. A na koncu je madžarsko – francoska naveza zmagala s 6:4 in 7:5.