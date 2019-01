Dekle je po ugotovitvi, da je v četrtek zadelo na športni stavnici, na družbenem omrežju objavilo fotografijo zmagovalnega lističa. Ko je želela prevzeti denar, je izvedela, da jo je nekdo prehitel in že prevzel dobitek, je v ponedeljek sporočila policijska uprava hrvaške Istre na svoji spletni strani.

Poudarili so, da državljani na spletu ne bi smeli objavljati nobenih osebnih podatkov niti fotografij zmagovalnih listkov. Kot so pojasnili, lahko storilci s pomočjo računalnika na spletni strani stavnic vpišejo številko listka in kodo ter dobitek nakažejo na svoj račun.

Podoben primer se je zgodil leta 2107 v Varaždinu, ko je mlajši moški objavil fotografijo svojega zmagovalnega listka na družbenem omrežju. Neznani storilec je s pomočjo računalnika na spletni strani stavnice uporabil kodo listka in na svoj račun nakazal več sto kun, so takrat poročali hrvaški mediji.