V prometni nesreči v Pakistanu zgorelo najmanj 27 ljudi

Na jugu Pakistana je v hudi prometni nesreči, v kateri sta trčila avtobus in tovornjak cisterna, umrlo najmanj 27 ljudi. Obe vozili sta po trku zagoreli, večina žrtev pa je zgorela do neprepoznavnosti, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdile lokalne oblasti.