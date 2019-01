Nogometaši Barcelone tudi po 20. krogu španskega prvenstva ostajajo pet točk pred prvim zasledovalcem Atleticom iz Madrida. Nove tri točke so na Camp Nouu osvojili proti Leganesu, od katerega so bili boljši s 3:1. Čeprav so dosegli že sedmo zmago v nizu, pa so do nje prišli težje, kot bi za tekmo med vodilno in štirinajsto ekipo lige pričakovali. Prelomili so jo šele v zadnji tretjini, ko je vajeti igre prevzel Lionel Messi.

Tudi zaradi kritik, da nosilcem igre zagotovi premalo počitka, je Ernesto Valverde Argentinca tokrat posedel na klop in ga na igrišče poslal šele v 64. minuti, ko je bil izid poravnan pri 1:1. Le sedem minut pozneje so Katalonci prek Luisa Suareza povedli z 2:1, končni rezultat pa je v sodnikovem dodatku postavil prav Messi, ki je še na tretji tekmi zapored poskrbel za zgodovinski dosežek. Potem ko je proti Eibarju dosegel svoj 400. prvenstveni zadetek, proti Levanteju pa seštevek golov in asistenc v dresu Barcelone zaokrožil na številko 800, je v nedeljo postal še najboljši rezervist španskega prvenstva v tem stoletju. Gol proti Leganesu je bil namreč že njegov 22. po prihodu s klopi. V vseh tekmovanjih je sicer Messi naknadno v igro vstopil na 76 tekmah, na njih pa dosegel 34 golov in prispeval pet asistenc.

A poleg razkošnega Messijevega nogometnega repertoarja je tekma proti Leganesu pokazala še nekaj – zvezdniško moštvo Barcelone se brez pomoči svojega najboljšega nogometaša tudi v letošnji sezoni muči že proti tekmecem s spodnje polovice prvenstvene razpredelnice. »Nasprotnik je gol dosegel iz ničesar in tudi v napadu ni bil prepričljiv. Ko je Messi vstopil v igro, smo vedeli, da bo napravil razliko,« je po zmagi priznal vezist Barcelone Sergio Busquets.

Da Barceloni brez Messija igra ne steče, ni sicer nič novega. Brez njega na zelenici so med drugim izgubili prvi obračun osmine finala španskega pokala proti Levanteju, že na uvodu v sezono pa so po njegovem prihodu v igro v drugem polčasu rešili točko proti Athleticu Bilbao. »To je Barcelona. Imamo dovolj igralcev, da nismo odvisni od nikogar,« je pred časom na očitke, da se španski prvaki preveč zanašajo nanj, odgovoril Messi. Vseeno je podatku, da je 31-letnik od svojega debija pod Frankom Rijkardom zaslužen za skoraj tretjino golov Barcelone, težko oporekati.

Rekordna zmaga PSG Ne samo Messi, mejnike v letošnji sezoni podira tudi Paris Saint-Germain. Francoski velikan, ki je v zadnjih šestih sezonah naslov državnega prvaka osvojil kar petkrat, je zadnjega dosegel proti Guingampu, ki ga je premagal s kar 9:0, kar je njegova najvišja zmaga na domačem terenu. S tem se je tekmecu s severa Francije maščeval za poraz izpred dveh tednov, ko ga je nepričakovano izločil iz francoskega pokala. Pri tem je zanimivo tudi, da so Parižani prejšnji rekord postavili pred skoraj natanko letom dni: 17. januarja lani so bili namreč od Dijona boljši z 8:0. »To je bila popolnoma drugačna naša predstava kot pred dvema tednoma. Bili smo precej bolj resni, igrali smo kot moštvo. Še posebej vesel sem za svoje napadalce, ki so dosegli veliko golov. Naša igra v napadu je bila izvrstna,« je svoje nogometaše po visoki zmagi proti Guingampu pohvalil trener PSG Thomas Tuchel.

Zajc in Kurtić zadela, Stojanović z novo službo Medtem ko se slovenska reprezentanca, ki jo po večini sestavljajo igralci iz slovenske lige, v Španiji pripravlja na obračun s Kitajsko, njeni nosilci nemoteno igrajo v svojih klubih. Minuli konec tedna sta bila med najopaznejšimi Miha Zajc in Jasmin Kurtić, ki nastopata v italijanskem prvenstvu. Zajc je v 20. krogu z Empolijem gostoval pri novem klubu Valterja Birse in v 81. minuti zadel za vodstvo svoje ekipe z 2:1, po golu Diega Fariasa v izdihljajih tekme pa se moral zadovoljiti z remijem (2:2). Brez zmage je ostal tudi Kurtić, ki je po zadetku v 63. minuti Spalu zagotovil točko proti Bologni (1:1). Velja še dodati, da se po 174 dneh na klopi Levskega iz Sofije od Bolgarije poslavlja Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor se je dogovoril za sodelovanje z reprezentanco Latvije, ki bo v kvalifikacijah za EP 2020 tudi tekmec Slovencev.