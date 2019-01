Trendsetterji: ne Rosa, stanovanjska politika

Ko sem v Berlinu, bivam na trgu, ki nosi ime po Rosi Luxemburg. V stoletju, ki je minilo od njenega uboja, je ta trg zamenjal pet imen. To pove veliko o stoletju, o trgu in o prevladujočem principu delovanja v tem času in prostoru, ki niha med obračanjem po vetru in revidiranjem zgodovine vsakič, ko pride pravi moment – vsaj petkrat na stoletje, vsaj enkrat na dvajset let. Če bi sledili dinamični logiki preimenovanj, bi moral moj berlinski trg približno zdaj nekje vnovič dobiti novo ime. Brskala sem med idejami za novo poimenovanje in tukaj slavnostno objavljam prvi poskus. Predlagam, da berlinski Rosa-Luxemburg-Platz še letos, ob stoti obletnici uboja dr. Rose Luxemburg in v okviru spominskih dogodkov 100 Jahre Revolution, ki v teh dneh potekajo v Berlinu na 100 krajih, na katerih je po prvi svetovni vojni izbruhnilo nemško revolucionarno vrenje, preimenujemo v Trendsetter-Platz.