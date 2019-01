Dodal je, da reševalna operacija poteka in da so 14 članov posadke našli žive.

Na ladjah Kandy in Maestro sta bili posadki z državljani Indije in Turčije. Nesreča se je zgodila blizu Kerškega preliva, ki je v središču zadnjih napetosti med Ukrajino in Rusijo, ki si je leta 2014 priključila ukrajinski krimski polotok.

Novembra lani je Rusija streljala in zasegla tri ukrajinske ladje v tem prelivu, ko so iz Črnega morja hotele vpluti v Azovsko morje. To je bil prvi vojaški incident med Kijevom in Moskvo od ruske priključitve Krima in izbruha konflikta v vzhodni Ukrajini s proruskimi uporniki leta 2014.