#intervju Ramona Siebenhofer: Zmago proslavila v postelji s čokolado

Cortina d'Ampezzo je minuli konec tedna ponesla v nebo novo zvezdo. Avstrijska alpska smučarka Ramona Siebenhofer je bila dvojna smukaška zmagovalka tekem za svetovni pokal na olimpijski progi Tofane. Sedemindvajsetletna alpska smučarka, rojena na Salzburškem, živi pa na Štajerskem, je tekmice sprva presenetila na skrajšanem smuku, naslednji dan pa na klasiki v Cortini pokazala, da je bila minuli konec tedna preprosto najboljša. Ramona Siebenhofer ima z Ilko Štuhec skupno to, da sta obe v svojih državah najbolj znani štajerski športnici. Avstrijka je odraščala na kmetiji, ki jo v zadnjih letih vodi Jakob, eden od njenih dveh bratov. Na dan prve zmage se je skotilo jagnje, ki so ga njeni družinski člani poimenovali Cortina 1. Na mobilnem telefonu nam je po drugi zmagi na olimpijski progi Tofane ponosno pokazala slikico »Cortine The First.«