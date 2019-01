Policija je pred tem območje zaprla in okoliške prebivalce evakuirala.

To je bil danes drugi primer ukradenega vozila v Londonderryju. Policija je bila namreč popoldne obveščena, da so v drugem delu tega drugega največjega severnoirskega mesta štirje zamaskirani neznanci ugrabili še en kombi. Dvojici, ki je bila v vozilu, so ukazali, naj ga odpeljejo v drug del mesta in ga tam pustijo, je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočila policija.

Do incidentov prihaja, potem ko je v Londonderry v soboto eksplodiral avtomobil bomba. Po mnenju pristojnih severnoirskih oblasti naj bi bila za eksplozijo, v kateri ni bil nihče ranjen, odgovorna Nova Irska republikanska armada.

Po napadu so aretirali skupno pet ljudi, danes 50-letnega moškega, ki so ga prijeli zaradi očitkov terorizma, vpleten pa naj bi bil tudi v oboroženi rop, ki se je zgodil minuli teden.

Politiki na Severnem Irskem so napad obsodili. Vzbuja pa skrbi, da bi paravojaške skupine lahko izkoriščale sedanjo politično negotovost glede Severne Irske in njene meje z Republiko Irsko zaradi brexita, navaja AFP.

Britanska premierka Theresa May je danes v britanskem parlamentu dejala, da se obsodbi napada pridružujejo vsi poslanci spodnjega doma. »Skupaj smo z ljudmi Severne Irske in jim zagotavljamo, da se ne bomo nikoli vrnili k nasilju preteklosti,« je dejala. Napad je obsodil tudi irski premier Leo Varadkar.