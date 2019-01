Občečloveška lastnost je, da misli in dela po »programu«, ki so mu ga »vgradili« starši, vrtec, šola, ožje in širše okolje. Gre za tako imenovani status quo, ki je mnogokrat predmet kritike, in to upravičene. Upravičene zato, ker ljudje niso radovedni, so leni za razmišljanje, ali če rečem povsem odkrito, niso dovolj bistri. Tudi meni se občasno to dogaja. Za novitete večina, znano, ni dojemljiva in se novostim, ki so, gledano kot trend, vedno boljše, naprednejše, tudi ko gre za zadeve okoli seksa, »prave moškosti« ipd., izogiba. Med temi zagovorniki statusa quo so žal tudi izobraženci.

Svet se stalno spreminja, kljub našim desnim in tudi levim mislecem. Prav nič ne pomaga jadikovati za pravimi moškimi, razvoj gre svojo pot. Ki pa jo mi vsi skupaj zavedno in v še večji meri nezavedno soustvarjamo. En primer: po eni strani smo za mobilne komunikacije, vsi, vzrokov, zakaj mladina samo bulji v telefone, pa nismo zaznali. Če malo pošpekuliram, bi rekel, da je manj moškosti, poleg že navedenih razlogov (kemizacija), tudi v biologiji. Znan je eksperiment s podganami, za druge poskuse ne vem; znanstveniki so jih pustili namnožiti se do skrajnega števila in – podgane so se nehale razmnoževati. Z nami ljudmi, ki smo se tudi namnožili do gornjih meja, ki jih še prenese planet (okolje sporoča, da nas je že preveč in ne zmore več), sklepam, da se dogaja podobno. O tem bi morala kaj več reči resna znanost.

Veliko je samskih (izobraženk?), sam v tem ne vidim kaj posebno novega. Vedno nas je nekaj samskih. Del razlogov je gotovo v ekonomski neodvisnosti. In če je samskih izobraženk(?) res več, kot je to bilo v časih popolne ženske podrejenosti (to zagovarjajo manj civilizirani), je to pač davek na sodobni razvoj družbe. Ženske so bolj pridne za študij, pravijo. Potemtakem, zopet ugibam, jih je več šolanih kot moških. Taka intelektualka pa najbrž res teže dahne »da« kakšnemu primitivcu, ki jih pa tudi ne manjka.

Zelo me moti, da smo z uvedbo kapitalizma šli nazaj, kar je v civilizacijskem smislu (socializmu) že bilo doseženo. Preganja se kontracepcija in to podpirajo ali vsaj ne zastavijo svoje besede proti temu dogajanju niti zdravniki. Okoli splava smo se tudi pogreznili nazaj v srednji vek. Enakopravnost med spoloma se na veliko problematizira. Odreka se pravica drugače ustvarjenim, da bi svobodno živeli na svoj način v tej »svobodni«(!) družbi. Ne vem, kaj se dandanes pojmuje pod svobodo, vse kaže, da jo mnogi postavljajo na piedestal, ne da bi vedeli, za kaj gre. No, dolgoročno se nam bo nazadnjaštvo otepalo, vsem, tudi tistim, ki se zdaj z njim celo kitijo (deloma tudi javna TV). In kaj je tu tako groznega, kar nakazujem? Okolje, vendar. Zahodna kultura je tu zgrešila, ne zna dovolj kvalitetno voditi sveta.

Herman Graber, Ljubljana