Ima pobeg politično konotacijo, da opozori na nevzdržne razmere v naših zaporih, ali je napad na novo vlado, ki ubira povsem novo, inovativno politično pot vodenja? Ključne pozicije v vladi namreč prevzemajo dekleta. No, kakor koli, v včerajšnjem Dnevniku preberem, da je premierjeva stranka vodilna v državi na listi priljubljenih, sam premier pa je prehitel predsednika republike v priljubljenosti, kar za pobeg pomeni nasproten učinek…

Kot sem prebral v medijih, iz naših zaporov ne bežijo, verjetno je za zapornike dobro poskrbljeno. Spominjam se svojih miličniških časov, ko so brezdomci in klateži naredili vse, da bi pozimi prišli malo na Povšetovo po topel zajtrk in posteljo. Če pri tem pomislim na Bavčarja, si bo na Dobu res spočil od vsega hudega in ob intenzivni zdravniški oskrbi pozdravil bolno srce.

Spominjam se spektakularnega pobega pripornikov iz reškega pripora izpred 40 let. Prijeli so jih, ko so ukradli italijansko lancio v Splitu. Reški policisti so jih namreč pri rednem nadzoru prometa prijeli, priprli, ukradeno vozilo pa parkirali na dvorišču. Niso bili dolgo priprti, ko so zopet pobegnili, ukradli isto vozilo in se z njim odpravili proti Sloveniji. Budno oko ljubljanskih policistov jih je zaznalo in po večurnem iskanju po Barju, kamor so zbežali, so bili prijeti in prepeljani na Reko.

Vid Drašček, Vrhnika