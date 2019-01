Ljubljanski mestni svet je na današnji izredni seji potrjeval predsednike in člane 18 komisij in odborov mestnega sveta, a le sestava enega odbora je naletela na neodobravanje večine v mestnem svetu. Druga najštevilnejša stranka v mestnem svetu SDS je namreč za članico odbora za zdravje in socialno varnost predlagala odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj, kar je bilo za večino v mestnem svetu nesprejemljivo. Poudarili so, da so njeni zapisi na družbenih omrežjih nedostojni, ksenofobni, fašistoidni in kot takšni nesprejemljivi za prestolnico, ki je odprta in spoštuje različnost.

Na predlog Milana Jakopoviča (Levica) je mestni svet člane odbora za zdravje in socialno varstvo izjemoma potrjeval posamično in ne v paketu kot pri preostalih odborih. To pa je Jakopovič predlagal zato, da so svetniki lahko potrdili preostale člane odbora. Pri predlogu o imenovanju Šikovec-Ušajeve v enajstčlanski odbor je 30 svetnikov glasovalo proti, deset pa za, zato bodo zadnjega člana tega odbora morali imenovati pozneje.

V bran Šikovec-Ušajevi je na današnji seji stopila Mojca Škrinjar (SDS), ki je omenjenemu odboru predsedovala zadnja štiri leta, to pa bo počela tudi ta mandat. Škrinjarjeva je dejala, da so tviti Šikovec-Ušajeve zasebna zadeva, »čeprav širšega kroga«. »Prepričana sem, da bi njeno znanje z zdravstvenega področja prispevalo h kakovosti odbora. Nekaj je čivkanje (tvitanje, op. a.), nekaj pa je resno delo,« je povedala Škrinjarjeva, ki je svetnike pozvala, naj pri glasovanju ločijo zasebno mnenje od strokovnega dela. A kot je poudaril Dragan Matić (SMC), je bil zgornji opis Šikovec-Ušajeve »v drastičnem nasprotju s tistim, kar je prebrati na njenih družbenih omrežjih. Ne moremo podpreti ljudi, ki zagovarjajo skrajna stališča.«

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Čerin (LZJ) je pojasnil, da je SDS dvakrat prosil, naj predlaga koga bolj sprejemljivega, saj je pričakoval, da bo Šikovec-Ušajeva naletela na odpor v mestnem svetu. Enako je storil tudi župan Zoran Janković. Svetniški klub Levice je na nesprejemljivost Šikovec-Ušajeve zaradi njenih zapisov na družbenem omrežju twitter opozoril že prejšnji teden. Nepodporo temu predlogu SDS pa so napovedali še v največjem svetniškem klubu v mestnem svetu, v Listi Zorana Jankovića, v SD in tudi v svetniškem klubu samostojnih svetnikov, zato je bilo že pred sejo jasno, da je ta predlog obsojen na neuspeh.

Janković je ob tem povedal še: »Tudi če bi bila izvoljena v odbor, jaz tega sklepa ne bi podpisal iz več razlogov.« Poudaril je, da Šikovec-Ušajeva svojih stališč ne objavlja le na družbenih omrežjih, temveč nastopa tudi na dveh televizijah, »kjer razlaga svoje poglede«.

V odbor za zdravje in socialno varnost so bili imenovani Mojca Škrinjar, Amir Crnojević, Tomaž Čučnik, Stanka Ferenčak Marin, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, Peter Minodraš, Dunja Piškur Kosmač, Sonja Štramec - Nemec in Julka Žibert.