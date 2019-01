Vsi k notarju?

Že zdaj je očitno, da bodo tudi leto 2019 zaznamovali boji okrog odnosov med spoloma. Plaz sovražnih komentarjev so sprožile reklama za britvice gillette, ki v duhu #MeToo spodbuja moške, naj bodo »najboljši, kar so lahko«, ter nove smernice Ameriškega združenja psihologov o tem, kako moške zaščititi pred tradicionalnimi zahtevami moškosti. Pri nas je ljudi razdelila pobuda za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, ki zagovarja uveljavitev modela »ne pomeni ne« ali »ja pomeni ja«. Na drugi strani pa mrgoli zamisli, da bodo ženske množično izkoriščale spremembe zakonodaje in lažno obtoževale nič hudega sluteče moške. Spremlja jih duhovičenje, da bo pred vsakim spolnim aktom treba obiskati notarja in overiti podpis o soglasju. Čeprav so tovrstni komentarji pogosto neumni in vulgarni, izražajo ključne izzive, ki jih bo treba nasloviti: možnosti zlorabe zakonodaje in težave pri razumevanju pojma privolitve na spolni odnos.