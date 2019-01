Facebook bo na Irskem zaposlil še 1000 ljudi

Ameriki spletni gigant Facebook bo letos na Irskem dodatno zaposlil 1000 ljudi. Kot so danes sporočili iz podjetja, bo šlo za najrazličnejša delovna mesta; od inženirjev do varnostnih, pravnih, marketinških in drugih strokovnjakov, povzema francoska tiskovna agencija AFP.